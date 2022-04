Rhope CONSEILS

Ladies & Gentlemen!



J'interviens dans le recrutement de profils de candidats courants ou peu répandus. Je travaille avec toutes les compagnies et structures susceptibles de détenir le profil recherché et le cas échéant ''la perle rare''.

J'accompagne les candidats dans la négociation jusqu'à la conclusion du contrat et les encadre dans leur insertion professionnelle.

Je forme et je coache dans divers domaines.

< < > >

ENTREPRISES, vous souhaitez un recrutement classique ou une mission de recrutement par approche directe, vous avez connu un échec préalable via d’autres modes de recrutement, vous recherchez des candidatures de qualité et en nombre suffisant pour un profil peu répandu (cadres, dirigeant, expert, etc.) ;



CANDIDATS et PUBLIC, vous êtes en recherche active, vous êtes à l'écoute du marché, vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées à changer de carrière;



N'hésitez pas à me contacter au plus vite...



cabinet.rhope@yahoo.fr

tel: +225 40 12 24 27



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Gestion des ressources humaines

Management

Gestion administrative

GPEC

Gestion de carrière

Mobilité

Audit

Assistance comptable

Contrôle de gestion

Conseil

Gestion des compétences