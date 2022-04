Jean-Francois LABBE

Conseil en entreprises depuis plus de 20 ans, j'ai à mon actif la création, l'implantation et le développement de nombreuses structures en métropole et outre-mer.



Après un court passage au sein de l'éducation nationale, j'ai entamé un parcours classique au sein d'une banque, chargé de clientèle, puis conseiller en patrimoine, j'y valorise mon expertise dans les produits financiers, immobiliers et d'assurance.



J'intègre ensuite le monde de l'édition et de la création artistique (lithographie, taille douce... )en qualité de responsable commercial France.



Je suis également formateur en ressources humaines, conférencier, et ai collaboré à la création des modules commerciaux utilisés encore à ce jour par de grandes entreprises et des institutionnels.



J'ai pendant quelques années exercé des fonctions dans le monde de l'agro-alimentaire conjointement à l'exercice de mes attributions de gérant de ma propre société de conseil.



Je contribue actuellement à la mise en place d'un nouveau concept à destination des créateurs de TPE/TPI et PME/PMI. Offrir sous forme de pack clefs en main la totalité des outils destinés à la création et au développement des sociétés.

Du projet initial à la création puis à l'accompagnement au développement nous offrons :



ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION



Diagnostic de projet

Définition de la stratégie

Aide au choix de la forme juridique et détermination du choix fiscal et social

Rédaction des dossiers de création

Etude financière du projet

Rédaction du business plan

Recherche des financements nécessaires

Rédaction des annonces légales et parution

Prise en charge des démarches administratives et juridiques



ACCOMPAGNEMENT POST CREATION



Communication

Conseil en stratégie de communication d’entreprise (produits - services)

Conception et réalisation des outils de communication

Supervision et suivi de vos opérations de communication



Marketing

Conseil en stratégie marketing

Etude, mise en place de vos actions

Supervision et suivi de vos opérations marketing



Commercial

Conseil en stratégie commerciale

Etude, mise en place de vos actions

Supervision et suivi de vos opérations commerciales



Offres connexes :



Aide à l’acquisition des outils nécessaires à la gestion

de l’entreprise



Intermédiaire en opération de banque



Domiciliation



Recrutement et gestion des personnels



