Jean-François LACHKAR

Profil commercial : chasseur sur des marchés publics et privés.



Expérience confirmée sur les cycles commerciaux complexes B to B.



Lobbying actif auprès des décideurs C-level et approche en amont de projets multi-interlocuteurs (cartographie ; go/no go).



Elaboration et déploiement de la stratégie commerciale « from scratch ».



Management d'équipe en direct et en transverse.



Esprit intrapreneurial.



Mes compétences :

SAP

Écologie

Directeur commercial

Construction bois

Développement durable

Bâtiment

ERP