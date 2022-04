Toute ma carrière est orientée sur la gestion des risques dans les domaines tels que la grande distribution et l’evenementiel.



Fort de mes 20 années passées dans la grande distribution, Mes expériences ont surtout été axées sur l’amélioration des process de risk management, du Service client et de la satisfaction client.



J’ai eu l’occasion d'occuper différents postes avec des challenges passionnants au travers de la mise en place de solutions manageriales afin d’anticiper au mieux les risques en entreprise.



C’est pour cela, que j’ai créé SIS.CO pour répondre à une demande de sécurité grandissante que ce soit :

- En entreprise, apportant une solution de formation,

- Lors de grands évenements, en apportant mon expertise manageriale de la sécurité glolabe d’une manifestation.



SIS.CO apporte bien plus que la mission de chargé de sécurité, elle propose une qualité de prestation à la hauteur de vos événements et L’assurance d’un engagement total dans la réussite de vos manifestations.

Cette offre englobe un management global de la sécurité, du conseil dans le choix des prestataires, l’analyse des décisions, jusqu’à la mise en place cohérente d’un dispositif sécuritaire en adéquation avec la réglementation.



Jean-François LAIDIN 05/45/38/78/04



06/26/36/64/55

Brugéras

jflaidin@wanadoo.fr

16310 Mazerolles



DOMAINES DE COMPETENCES :

Formateur S.S.I.A.P, S.S.I (exploitation et technique), CQP APS, EPI, Habilitation électrique, IPRP.

- Formateur incendie (SSIAP 1, 2 et 3),

- Formateur équipier de première et seconde intervention (Type J),

- Formateur en communication et management (gestion des conflits), droit du travail, document unique et CHSCT (SSIAP 3).

-Formateur CQP APS, cadre légal de la profession, les différents codes, contrôles, gestion des accès, circuit de vérification……..

-Formateur habilitation électrique, Bo, Ho, Hov,

-Formateur et intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP n°2012-05, DIRECCTE Poitou Charente),

Chargé de sécurité type T :

- Management des hommes, management de la sécurité, étude des risques,

- Rédaction et respect des dossiers de sécurité incendie pour des grandes manifestations (foire de Tours, concerts, festival international de la bande dessinée),

Responsable service de sécurité, service technique (gestion des services transverses grande distribution).

- Hygiène, sécurité et conditions de travail, document unique, CHSCT, audit de poste de travail (analyse ergonomique), analyse et suivi des accidents du travail,

- Mise en place d’un process gestion de crise, communication de crise,

- Suivi des prestataires des services sécurité et techniques (rédaction des cahiers des charges, organisation des travaux, mise en place des plans de prévention et protocoles de transports),

- Gestion des coûts, expertises et analyse de faisabilité (gestion de projets),

- Gestion et analyse du risque incendie, suivi des vérifications réglementaires, commissions de sécurité,



FORMATIONS:

- 2015: Recyclage PRV 2.

- 2015: Formateur habilitation électrique

- 2011 : Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes spécialité protection civile et sécurité des populations (Université de Poitiers).

- 2005 : Brevet national de prévention (Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers).

- 2004 : Ecole nationale des officiers sapeurs-pompiers volontaires (Modules fonctionnels, GOC 3, TOP 4.

- 2001 : Ecole des managers grande distribution.

- 1998 : ERP-IGH troisième degré (Qualification de responsable sécurité incendie).

- 1992 : Première année faculté de POITIERS (Préparation au concours médicale).

- 1991 : Baccalauréat sciences médico-sociales.

- 1989 : Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales.



Mes compétences :

Formation