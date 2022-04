Jean Francois LAMANDIN

Mon expérience dans le Crédit Immobilier et les placements patrimoniaux est au service de La Banque Postale, ou je suis responsable du développement des conseillers spécialisés en immobilier et des conseillers en patrimoine pour la Guyane

je suis aussi, Président et créateur de l' association AICM ( agir, informer contre la Mucoviscidose), celle ci forte de 400 adhérents est reconnue d' intérêt général et oeuvre à la collecte de fonds sous toutes ces formes afin d' aider la recherche via l' INSERM et aussi par le développement de structures au sein des centres ressources et compétences des hôpitaux contre la mucoviscidose (CRCM) dont l' AICM est partenaire,je dirige un bureau constitué de 20 bénévoles dont l' action est quotidienne



j' ai bien d' autres cordes à mon arc tel que :



ST JACQUES DE COMPOSTELLE

PHILOSOPHIE

SYMBOLISME

MARATHON

ETC.....



Mes compétences :

Animateur

Coaching

Génétique

Immobilier

Responsable développement