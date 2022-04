Jean-François LANGELIER

Consciences Communication - structure spécialisée dans la communication responsable et durable - propose aux entreprises, institutions et associations une réflexion stratégique globale et la réalisation des outils et supports de communication idoines.



Structure souple et multi-disciplinaire, Consciences Communication conseille, organise et accompagne les entités qui lui accordent leur confiance.

Nos points forts ? Un fort potentiel de créativité, doublé d'une exigence de communiquer "au plus prés" la réelle pertinence de l'offre de ses clients.

Par le biais d'une communication qui provoque l'intérêt et qui induit la confiance.



Point de slogans hâbleurs donc, ni de préconisation d'outils de communication superfétatoires. Un seul désir, une seule exigence : la performance et le sens.



Pour en savoir un peu plus, "jettez" un coup d'oeil sur le CV du fondateur de Conscience Communication:





• 1986 : Co-création de l'agence de Communication "2MIL1 Advertising"

(actionnaire à 50 %) - Responsable de la stratégie et de la création.



• 1992 : Co-création de l'agence de Relations Presse "Best Sellers" (actionnaire à 35 %).

Co-managing.



• 2000 : "2MIL1 Advertising" et "Best Sellers" fusionnent sous l'appellation "Groupe 2MIL1 communication" (actionnaire à 50 % du groupe - 20 personnes). Directeur de la stratégie et de la création.



• Fin 2004 : Fondateur de « CONSCIENCES Communication »

Conseil en communication responsable et durable - Actionnaire à 100 %.



• Fin 2005 : Co-rachat de l’imprimerie « Printimage & Co » spécialisée dans l’impression de luxe (Paris 18e - 19 personnes) - Actionnaire à 25 %.



• En parallèle de 2004 à 2010 : Intervenant en Master communication à Sorbonne Nouvelle (Paris III) et en DESS marketing & communication à Reims Management School (Sup. de Co. Reims) sur les enjeux liés à la communication responsable.



• De 2004 à 2014 : Management de. Consciences Communication.



Mes compétences :

Responsable

Conseil

Éthique

Création

Édition