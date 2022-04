Jean-Francois LE BRETTON

Carrefour Express : le concept de magasin voisin.



Mon magasin voisin pour toutes les courses essentielles du quotidien.



Carrefour Express, mon magasin voisin est un nouveau concept destiné à faciliter les courses que ce soit en zone urbaine ou rurale.



Avec des horaires étendus, y compris le dimanche matin quand la législation le permet, Carrefour Express est le magasin proche de ses clients.



En proposant un large choix de produits, en plus de fruits et légumes frais de qualité, Carrefour Express répond à tous les besoins essentiels de ses clients.



Grâce à l’ambiance chaleureuse et à sa décoration soignée, Carrefour Express place la relation client au cœur de la stratégie d’enseigne.