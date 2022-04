Jean-François LE CARBOULLEC

Plus de vingt années passées à travailler et à voyager à travers le monde, m'ont permis d'évoluer à différents postes et d'acquérir une solide expérience dans le milieu industriel international.

Mon goût prononcé pour les challenges, mon sens du relationnel, du travail en équipe et du management, mes capacités de gestion, d'organisation, d'analyse et de synthèse, ma rigueur, ma conviction, mon dynamisme et mon enthousiasme sont les qualités majeures que je suis en mesure d'apporter.









Mes compétences :

Commerce international

Relation clients

Chargé d'affaires