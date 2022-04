Jean François LE FLEM

MANAGEMENT / RECRUTEMENT

CONSEIL / FORMATION

DISPOSITIF EMPLOI / FORMATION / RECRUTEMENT / MOBILITÉ

CYCLE ET ACTION DE FORMATION

DISPOSITIF INSERTION

Parcours professionnel

Du 01/09/2012 au 31/05/2017 - Cabinet, organisme formation, Institutionnel - Consultant formateur, conseiller emploi Créations Reprises entreprises, Bilan Projet professionnel et PSE

De 1998 à 2012r - Cabinet, organisme formation, Institutionnel - Consultant formateur

De 01/1986 à 01/1997 – Entreprises, société de travail temporaire - Responsable formation et recrutement - Consultant

De 01/1979 à 01/1986 - Société d’affichage publicitaire - Attaché commercial Chargé de développement

Formation

1996 - 1998 CNAM - Nantes -"Fonction Formation et Prévision sociale" niveau I au J O du 12/2/92 - ingénieur RH

1990 Cabinet Clavier Di Domizio - Paris et Lyon - "Formateur devant travailler avec des demandeurs d'emploi" 6 mois

1989 ASFO NANTES- Nantes - "Cadre nouveau management" 2 mois

1987 EVA Formation- Paris -"Formateur devant travailler dans le secteur de l’intérim" 2 mois

Informations complémentaires

LANGUE : Anglais courant

INFORMATIQUE : Maîtrise des outils Office (Word, Excel, Power Point)

Mémoires

Stratégie, organisation et développement des compétences

De la nécessité de l’existence ou non d’une politique RH

Gestion prévisionnelle des compétences et analyse du travail

De l’observation des métiers et des compétences Ingénierie de la compétence

De l’élaboration d'un plan de formation triennal



Mes compétences :

Analyse du travail

Consolidation

Développement des compétences

Formation

Gestion prévisionnelle

Ingénierie

Organisation

Recrutement

Stratégie

Bilan de compétences

Accompagnement création reprise d'entreprise