Loïc CHAVOIX

Ingénieur INSA Lyon ; Economie et Stratégie dEntreprise Université Paris-Dauphine

Certifié :

- Médiateur en entreprise (IFOMEN et Université Paris Dauphine)

- Systémique des organisations (G.I.R.O.S. Belgique)

- Black Belt Lean 6 Sigma (Ecole Centrale Paris)



Domaines

Gestion de crise : Médiation, Mise en place de cellules de crise, de cellule d'écoute des victimes et témoins d'actes de violence et de harcèlement

Risques psychosociaux et Qualité de Vie au travail

Amélioration du fonctionnement des organisations

Accompagnement du changement





Types dinterventions

Auprès déquipes de directions et de CSE

Accompagnement humain du changement dans le cadre de projets de transformations

Audits de situations; Diagnostic du fonctionnement des organisations

Accompagnement et formation des équipes dans la mise en œuvre des préconisations et de plans dactions

Actions préventives et curatives dans le domaine des Risques Psychosociaux



Secteurs

Grandes Entreprises, PME ; Collectivités territoriales ; Hôpitaux ; Cliniques ; Médico-social ; Association de l'économie sociale



Mes compétences :

Organisation du travail

Risques psychosociaux

Animation de groupes de travail

Lean 6 Sigma

Diagnostic et Audit

Accompagnement du changement

Médiation

Systémique

Conseil