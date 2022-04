Jean-François LE GAL

J'interviens dans le domaine du contentieux et de l’arbitrage international. Ma pratique couvre les procédures multi-juridictionnelles et offshore – notamment celles présentant un lien avec la région Moyen-Orient & Afrique du Nord.



Je suis inscrit en tant qu'Avocat au Barreau de Paris et Solicitor-Advocate (England & Wales). Je suis également inscrit en qualité de Registered Legal Practitioner au sein des Tribunaux du Dubai International Financial Centre (DIFC Courts, Dubai).



J’interviens dans le cadre de procédures arbitrales en tant que conseil et en tant qu’arbitre (et ai siègé en qualité d’Arbitre Unique, Co-Arbitre, et Président du Tribunal). Je suis également intervenu devant les Tribunaux du Dubai International Financial Centre (DIFC Courts) et ai plaidé devant le Dubai World Tribunal. J'ai plaidé à de nombreuses reprises devant les juridictions françaises dans le cadre de contentieux commerciaux et transfrontaliers (en ce compris devant la Cour d’Appel de Paris, la Cour d’Appel de Versailles, la Cour d’Appel d’Orléans, le Tribunal de Grande Instance de Paris, le Tribunal de Commerce de Paris, etc.). Je suis également intervenu en qualité d’avocat commis d’office dans le cadre de procès pénaux après avoir validé la formation requise par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.



Je parle couramment le français et l’anglais, et lis l’espagnol.