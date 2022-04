Jean-François LE LOUTRE

30 ans dans le privé: expat en Afrique francophone et en Am. Lat, ainsi que de nombreuses missions dans 80 pays environ. Préférence pour l'Am. Lat en ce qui concerne les cultures, la nature. L'Asie du Sud Est pour les affaires, même si compliquées. Le Liban, l'Egypte, la Syrie (à l'époque) pour l'accueil, la gentillesse des gens.

Déteste la Lybie (déjà), le Nigéria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 ans formateur auprès d'adultes et d'étudiants en grandes écoles sur du thématique: l'approche par la culture en Am. Lat, en Afrique, l'analyse de la valeur, les institutions européennes....

De 1996 à 2006 des missions, parfois de plus d'un an, parfois d'une semaine, dans les Balkans, en Extrême Orient, en Afrique, en Am. Lat, en qualité d'expert électoral pour le compte de l'OSCE, de l'UE, des Nations Unies.

3 enfants. Adore le tango, les chants du monde, la géopolitique et la marche à pied. Continue à voyager mais plus modestement.à un rythme moins soutenu.



Mes compétences :

Réflexion stratégique