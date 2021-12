Pierre-Jean QUINTO

Bonjour,



je vous remercie d'être venu jeté un coup d'oeil sur mon profil.



Riche d'un parcours dans les industries alimentaires, j'ai travaillé dans le secteur des boissons alcoolisées (spiritueux), dans les plats cuisinés, en biotechnologie,récemment dans les pâtes et le couscous, et aujourd'hui en malterie..



Directeur d'usine, j'ai occupé les postes suivants: chercheur, directeur technique, directeur de la production, puis du développement avec une expérience commerciale grands comptes (MDD).



------------------------



Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans de nombreux domaines:



Organisation: GPAO, GMAO, gestion de projets, HACCP, ISO 9001, 22000,50001, ISO 14001, IFS, Lean

Management, Animer les ateliers, suivi des coûts matières, énergétiques, coûts de main d'œuvre et de maintenance, optimisation de la productivité en système complexe : plus de 1500 références actives produites en 2009



Industrialisation: Mécaniser, mettre sous flux, détecter et adapter les innovations, et assurer les transferts technologiques, réduction des tâches manuelles, simplification des processus.





Management

Encadrement de 31 à 54 personnes, comprenant du personnel ouvrier en production, agent de maitrise ou cadre.

Organiser de réunions de production, de C.H.S.C.T., de suivi de chantiers.



Formuler des boissons alcoolisées : nombreuses médailles d’Or dans les concours internationaux de spiritueux.

Mettre en œuvre des petits fruits rouges, des jus de fruits concentré, du sucre, des sirops de sucre, des plantes, l'amer, des colorants.

Émulsionner et lier des sauces, des potages.





Process Transformation des fruits, préparation des viandes et des poissons. Conditionnements des liquides et des plats cuisinés, manutention et stockage de céréales. Traitements thermiques en vrac ou conditionnés.



Achats: gérer les appels d'offres, gérer les stocks, négocier la sous-traitance



Vente Etablir les devis, rédiger les propositions, contacter les clients-prospects, négocier les offres, réviser les tarifs. Clientèle : Grande Distribution et Hard Discount, produits MDD.



Analyses Picnométrie, densimétrie, acidimétrie, pHmétrie, colorimétrie, spectrophotométrie, ...



Informatique:

Classiquement, j'utilise les logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint), et je gère les projets avec MS Project.

J'ai également utilisé des logiciels métiers (ERP: Nadias, SAP MM).

Par passion, je développe des logiciels de gestion en utilisant l'outil RAD objet : Clarion. Je maitrise le langage SQL et vous pouvez retrouver en ligne l'aide d'un logiciel dont je détiens le copyright: http://pj.quinto.free.fr/media/tenpeej_tmphtm/index.html ,

Je peux administrer des base de données ISAM (Topspeed, Btrieve) et SQL (MySQL)

Pour le data mining, je crée des états de gestion avec Crystal Report (AS400: DB2, MySQL) et crée des sites internet avec joomla ou google sites.



