Jean-François LE ROMANCER

Keynergie est une société de conseil indépendante, spécialisée dans la définition et la conduite de projet d’innovation dans l’énergie. Nous intervenons notamment dans les domaines des réseaux énergétiques intelligents, le stockage de l’énergie, l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie, la ville de demain.



Nous intervenons pour les PME, les grands groupes ou les territoires qui souhaitent relever les défis de la transition énergétique et les transformer en opportunités. Notre mission est de contribuer à améliorer durablement leur croissance et leur compétitivité par l’innovation.



Notre offre :

Construire une trajectoire pour passer de la RDI (Recherche développement Innovation) au marché est un processus complexe qui mobilise plusieurs compétences et recouvre des dimensions multiples (technologie, financier, marketing, juridique, RH etc.). Pour aider nos clients à relever cet exercice difficile nous intervenons pour :



• Améliorer la visibilité sur les nouveaux marchés (faisabilité technico-économique, opportunité, modèles économiques)

• Organiser les programmes de RDI (Etat de l’art, identifier les compétences, mobiliser et fédérer les acteurs)

• Apporter des solutions de financement (identifier les aides adaptées, constituer les dossiers)

• Piloter les activités de RDI et assurer l’alignement entre les travaux de RDI et la stratégie d’entreprise

Nous apportons à nos clients un conseil expert, efficace et appropriable pour les aider à fluidifier le parcours des projets d’innovation dans les phases clefs :

• Conception ;

• Mise en place des partenariats stratégiques ;

• Financement ;

• Conduite des projets dans la durée et les piloter selon une logique marché



Nos forces :



• Un réseau d’environ 2000 contacts nationaux et internationaux dans les communautés de la recherche et de l’innovation dans l’énergie.

• Une culture de la recherche, de l’innovation, du financement et de l’entrepreneuriat.

• Une vision systémique axée sur les résultats permettant d’accélérer l’innovation et de renforcer sa pertinence socio-économique.



Mots clés : Efficacité énergétique - Réseaux intelligents - Insertion des énergies renouvelables -Smart buildings - Energy storage - Modèles économiques - Stratégie d'innovation - Transfert de technologies - Financement de l'innovation.





Mes compétences :

Capital Risque

Conseil

Energie

Innovation

Partenariats

Recherche

Recherche et innovation