Jean-François LEBAILLY

Actif depuis plus de 15 ans et fort d’une expérience professionnelle significative. Mes expériences antérieures m’ont appris à travailler de façon autonome, mais aussi à m’insérer facilement au sein d’une équipe. Sachant écouter et analyser, je sais intervenir si la situation l’exige. Au travers de mes activités antérieures, j’ai pu parfaire ma culture générale et développer un fort potentiel dans les relations humaines.



Passionné par les métiers où la technique et les relations humaines sont indissociables, promouvoir de nouveaux projets me motive énormément.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Autonomie

Technico Commercial

Commercial B to B

Climatisation

Chauffage

Dynamique

Rigueur

Organisation

Adobe InDesign

Adobe Photoshop