Jean-François LEBON

Objet : Recherche d’un poste en Marketing-Ventes Pièces et Accessoires Chez un Constructeur ou un Equipementier Automobile



Le département Marketing de Hyundai Mobis Parts Europe ayant été récemment restructuré à la suite de délocalisations, je cherche aujourd’hui à intégrer le siège France ou Europe d’un Constructeur ou d’un Equipementier Automobile pour développer ses activités Pièces et Accessoires sur un plan Marketing ou Commercial sur la France ou l’Europe.



Depuis le début de ma carrière, j’ai travaillé dans les Ventes, le Marketing, le Management Général dans différentes organisations basées en France, en Belgique, aux Etats-Unis et aux Emirats-Arabes-Unis. Ces expériences m’ont permis de développer mes capacités d’analyse et d’adaptation, d’acquérir une vision globale du management et de découvrir différentes langues et cultures.



Dans mon dernier poste, chez Hyundai Mobis Parts Europe, J’ai travaillé en tant que Manager Marketing Grands Comptes pour la France, l’Allemagne, la Grèce, la Turquie, Chypre et les Territoires Français d’Outre Mer.



J’étais responsable de la réalisation des objectifs de vente pièces et accessoires Hyundai & Kia sur ces marchés, représentant un chiffre d’affaires de 41 Millions d’Euros pour Hyundai et 49 millions d’Euro pour Kia. J’ai pu atteindre nos objectifs en analysant les opportunités de chaque marché et en mettant en place un support commercial adapté (campagnes saisonnières, bonus accessoires, séries spéciales,…). J’ai également mis en place des programmes ventes et marketing paneuropéens (plateforme marketing, prix des pièces, audio, batteries, pneus hiver,…)



Dans mon poste précedent, chez Honda Gulf à Dubaï, j’ai travaillé en tant que Manager des Pièces Détachées & Accessoires. J’étais responsable des départements Ventes & Marketing, Logistique, Informatique et de l’Entrepôt. J’ai pu augmenter nos ventes de 53% en 3 ans en mettant en place un programme d’«incentive » vis-à-vis de nos distributeurs comportant plusieurs volets (réajustement de prix, campagnes de promotions, objectifs de ventes globaux et sur certaines familles de pièces, voyage pour les meilleurs distributeurs).



Fort de ces expériences, Je souhaite aujourd’hui contribuer à la croissance d’un groupe dynamique et continuer à développer mes compétences dans un contexte stimulant et enrichissant, présentant de réelles perspectives de développement.



Mes compétences :

Automobile

International

Marketing

Marketing International

ventes