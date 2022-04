Je possède une expérience d une vingtaine d année dans l activité douane.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de parfaire mes connaissances dans le domaine de la douane, gestion d'exploitation, qualité, sécurité et environnement.



Mes compétences techniques, mon ouverture d'esprit et mon sens de management me permettront d'assurer la responsabilité au sein d une activité douane.



Mes compétences :

ouverture d'esprit

Sens du contact