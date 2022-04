Jean-François LEFEUVRE

J'ai une expérience de 40 ans dans les différentes responsabilités de management, et ai développé une expertise forte dans la plupart des domaines du BTP.



Les 15 dernières années de mon activité ont plus particulièrement porté sur le suivi d'opérations de la conception à la mise en service, pour des logements sociaux ou privés, des hôtels, des centres commerciaux et des ensembles de santé.



Je propose mes services et mon expertise aux acteurs de la construction :

Promoteurs / Entreprises et particulier

Architectes / société ingénierie



Mes missions sont de court, moyen ou long terme.



Zone actions : 06 / 83 / MONACO



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Management

Gestion de projet

Budgets

Facilities Management

Audit

Planification