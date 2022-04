Jean-François LEFÈVRE WELLESLEY

Périmètre et nature des interventions de Jean-François :

- identification des enjeux de transformation stratégiques

- pilotage de programmes de transformation transverses, complexes et multidimensionnels

- appui au pilotage et à la mise en oeuvre de ces programmes, pour accélérer l'obtention de résultats tangibles, mesurables et durables

- accompagnement de la transformation et de la conduite du changement des organisations complexes



Quelques exemples d'interventions :

• Stratégie juridique et financière

• Diagnostic et mise en oeuvre de fusion/acquisition (aspects juridiques, fiscaux, comptables, assurances, restructurations)

• Réduction des coûts (optimisation exploitation et réduction des dépenses

• Développement de portefeuille d’activités et du CA

• Restructurations

• Due diligence



Mes compétences :

BOP

bourse

Conseil

Conseil en organisation

DUE

Due Diligence

Finance

Fusion Acquisition

Ingénierie

Ingénierie financière

Introduction en bourse

Juridique

Maîtrise d'ouvrage

MOA

Organisation

Réduction des coûts

Restructurations

Stratégie