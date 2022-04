Jean-François LÉGER

Membre du Conseil Scientifique de l'Association Française pour le Développement de l'Education Thérapeutique

Membre du groupe de travail HAS auto-évaluation des programmes ETP

Membre du groupe de travail HAS évaluation quadriennale des programmes ETP



Développement de programme d'éducation thérapeutique du patient en milieu carcéral.



Formateur en éducation thérapeutique (Comment Dire)

Analyse de pratique en éducation thérapeutique

Consultant en éducation thérapeutique du patient



Chargé de mission Université Paris VI Pierre et Marie Curie.