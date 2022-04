Jean-François LÉGUILLIER

Statut : indépendant.

Plus de 20 ans d'expérience de DBA Oracle au service des clients.

Interventions en missions longues et courtes.



Spécialités :

Mise en oeuvre em13c

Optimisation des performances

Disaster recovery avec dataguard

Exadata



Prestations :

- audit de performances

- tuning/optimisation (code sql, structures, paramétrage, indexation, partitionnement, statistiques...)

- installation/patch de noyau (PSU, CPU/SPU)

- upgrade/migration de bases de données

- analyse et résolution d'incidents

- préconisations

- assistance aux équipes projets

Contexte : architecture ou production.



Missions en cours :

- support DBA Oracle pour les solutions Moody's Analytics (ifrs9/rco/rfo), mise en place dataguard, tuning performances, configuration/déploiement em13.2

- Migrations 12.1 vers 12.2



Je peux assurer des urgences sur des problématiques de performances.



Secteurs géographiques privilégiés : Bretagne, Ile de France, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Aquitaine



Mes compétences :

Oracle 9, 10g 11g 12c 19c Exadata ODA ZDLRA

Unix/Linux

Toad pour Oracle

Shell Unix

Dataguard

Tuning

Optimisation des performances

Dba

Oracle Database