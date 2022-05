Raphaël LÉGUILLIER

Étudiant en première année de BTS Analyses Biologiques et Biotechnologies, après un Bac S obtenu avec mention très bien et 2 ans d'avance, je suis à la recherche d'un stage de 4 semaines à partir du mois d'août au cours duquel je compte développer mon expérience et faire bénéficier l'entreprise de mes points forts qui sont :

- ma compréhension rapide

- ma capacité d'adaptation

- mon sens de l'organisation



Résultat du bac : http://resultats-examens.lemonde.fr/resultats-bac/academie-rennes/redon/serie-scientifique/af465ef140482a0096494f054ec210bd3afb74f9.html



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

OpenOffice