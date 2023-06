Sébastien ROUX

Prestations sur les évolutions, l'optimisation, le conseil et l'audit des infrastructures.



Mise en œuvre, évolution d'infrastructure Microsoft (Active-Directory, Exchange, ISA, SQL Server, Cluster, Terminal Server). Connaissance Citrix de Metaframe à présentation Server. Solutions de sauvegardes et d'antivirus leader sur le marché.



Planification et gestion de projets sont des opérations que je réalises au poste de consultant.



Conseil et audit sur l'infrastructure, couvrant les aspects de procédures d'exploitation, d'optimisation de la gestion et de veille technologique pour l'accompagnement à l'évolution (accompagnement à la rédaction de CCTP).



Actuellement la rédaction d'offres, le travail d'avant-vente et la conception de solutions répondants aux besoins clients (cahier des charges) sont des opérations que je réalise régulièrement.



Développement sur Microsoft Framework .NET 1.1, 2.0, 3.5 VB.NET



Certifié Microsoft MCSE 2000/2003 MCITP 2008, HP AIS-ASE, Citrix CCA Présentation 4.0



Mes compétences :

TMG

Visual Basic

SQL

ISA

Terminal Server

Citrix

Réalisation

Gestion de Projet

Avant-Vente