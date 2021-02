Rodolphe FRADIN

Consultant Solution Managing, spécialiste en transformation des environnements de travail utilisateur, mobilité et des technologies Citrix - Microsoft - VMware, je prends en charge vos challenges IT, afin qu'ils répondent à vos enjeux métier.

Je vous apporte ma valeur ajoutée et mon savoir-faire, en prenant sous ma responsabilité, le management de projets.

18 ans d’expérience chez des Intégrateurs et SSII (Global One, MEDIATEC, QUALITE SA, COMPUTACENTER, CIS Valley, SOGETI), m’ont permis d’acquérir une forte expérience dans les domaines suivants :

-Animation et réalisation de suivi de projet.

-Animation de roadmap IT, veille technologique et prospective,

-Conception, implantation, optimisation d’architecture systèmes et réseaux.

-Conduite d’audit des systèmes et réseaux en environnement Microsoft, Citrix et VMware.

-Analyse de l’existant et étude de faisabilité, Dossiers d'Architectures Logiques et Techniques,

-Développement de PoC ou de méthodes en vue d’un déploiement industrialisé.

-Gestion financière et analyse de budget, suivi des dépenses, TCO/ROI, gestion forfaitaire,

-Élaboration de plans de test et de recette, mise en place d’exploitation et suivi qualité.

-Gestion de la Conduite du Changement mono ou multi-projet.

-Élaboration de Schéma Directeur du SI, poste de travail, Mobilité, Infrastructure (Cadrage, Audit, outils d’aide à la décision, étude de scénarios).



Mes compétences :

Animation et réalisation de suivi de projet

Dossier de faisabilité, Architecture Technique

Gestion financière et analyse de budget, TCO/ROI

Architecture Microsoft Windows 2008 R2

Architecture de Stockage SAN, NAS, NFS

Architecture informatique Sécurisée (Fw, PRA/PCA)

Architecture Messagerie Microsoft Exchange

Virtualisation Poste de Travail Citrix/VMware/MS