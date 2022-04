Jean-François LELEU

Technico-commercial au seing du groupe DS SMITH, Division Plastic.



En charge du secteur grand ouest, je commercialise nos solutions d'emballages sur mesure et réutilisable auprès des industriels de :

- L'Automobile

- L'Aéronautique

- Laboratoire Cosmétique/ Pharmaceutique

- Plasturgie

- Et d'autres



En collaboration avec notre bureau d'études en interne, nous concevons des solutions d'emballages :

- Economique (réutilisable, boucle logistique)

- Ergonomique (optimisation sur les postes de travaille)

- Safe ( limite les risques sur la pièce en autre les pièces d'aspects)



Savoir Faire : Répondre au projet des industriels sur de la moyennes et grandes séries



- Conception

- Couture ( effipack, evolons, bache pe, ect)

- Découpe et transformation

- Fabrication PP Alvéolaire et extrudé



N'hésitez pas à me contacter par mail, pour toutes demande d'informations.



jean-francois.leleu@dssmith.com



Mes compétences :

Prospection commerciale

Phoning

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Enquètes de satisfaction

Etude technique

Étude de marché

Gestion des stocks

Fidélisation client