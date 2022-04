Jean-François LEMMET

Depuis février 2012 , je suis consultant-formateur RH .J'interviens dans le domaine du Conseil en management et j'anime de nombreuses Formations concernant la Fonction publique.Ces actions s'adressent aux collectivités territoriales,aux organismes travaillant avec les collectivités et aux particuliers.

Administrateur territorial, j'ai occupé, jusqu'à fin janvier 2012, les fonctions de directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la modernisation au Conseil général des Hauts de Seine (6500 agents).

Par ailleurs, j'ai occupé les fonctions de président de l'Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines des Territoires (ANDRHDT),association à vocation uniquement professionnelle,d'échanges et de partage de pratiques entre responsables des ressources humaines.

J'interviens également dans un master 2 à la Sorbonne sur le droit et la gestion des ressources humaines depuis 21 ans. J'ai rédigé plusieurs ouvrages concernant la Fonction Publique Territoriale notamment sur le statut et le management.



Mes compétences :

Connaissance du statut de la FPT

Connaissance de l'environnement territorial

Formateur :management,statut, parcours professionn

Fonction publique territoriale

Organisation

Recrutement