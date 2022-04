Jean-François LEROY

Assureur indépendant dans le Sud-Est de la France en risques professionnels, tous secteurs sauf maritime.

Gérant de PALLADIUM ASSURANCES (SARL JURIQUITUS) cabinet de courtage en assurances dédiées aux entreprises ou associations. Missions de conseils et suivis du poste assurances des entreprises.



Visitez notre site :Array

Pour plus d'informations, me joindre : contact@palladium-assurances.fr

NOUVEAU ! Téléchargez notre application smartphone "Palladium" sur Androïd & Apple.



Mes compétences :

Analyse de risques

Préconisation de protection