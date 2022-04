Jean-François LIPPERT

Manager, organiser et gérer des structures de formation et d'éducation multiculturelles (jusqu'à 140 personnes, budget de 4M d'euros);



Concevoir, organiser et conduite des projets de formation professionnelle, et recherche de financements (Institutions européennes, Education nationale France et entreprises);



Répondre à des appels d'offre communautaires dans le domaine de la formation professionnelle;



Mettre en place et piloter un système de management de la qualité dans le domaine de la formation.



Mes compétences :

Animateur

Conduite de projets

Conseil

Formation

Formation professionnelle

Ingénierie

Ingénierie formation

Management

Management interculturel

Pédagogie

Projets complexes

Projets européens

Ressources humaines