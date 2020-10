Marc ROURE

25 années d'expérience dans le conseil et la formation me permettent aujourd'hui de maîtriser les compétences suivantes :

- évaluation d'organisations (entreprises, administrations publiques et hôpitaux) selon le modèle EFQM d'Excellence (European Foundation for Quality Management) et le modèle CAF (Common Assessment Framework),

- évaluation d'ONG et de projets de coopération, missions de conseil et de formation dans le cadre de programmes d'aide au développement en Afrique

- accompagnement de grands projets d'amélioration et de changement de type TQM et Business Excellence,

- déploiement de stratégie, mise en place de systèmes de pilotage (business balanced scorecard)

- analyse de risques, optimisation de processus,

- développement des compétences managériales : évaluation 360°, formation au management, coaching de managers



Mes compétences :

EFQM

Développement des compétences

Management

Organisation et stratégie

Gestion des risques

Gestion de projet

Évaluation d'entreprise

Management de la qualité

Coaching

Diagnostic d'entreprise

Formation

Amélioration processus

Conseil

Qualité

Organisation

Team building

ONG