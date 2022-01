22 ans d'expérience dans la GSB avec le groupe MARTIN qui m'a appris beaucoup puisque j'ai commencé en bas de l'échelle pour évoluer au fur et à mesure des années.



Dans le travail, je suis passionné,impliqué et toujours l'envie de faire progresser l'entreprise et les équipes.



A ce jour, le besoin le plus important pour moi cest la réussite du personnel au profit du collectif.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet