James DEAL

Apres une riche et variée expérience professionnelle, j'ai réalisé mon objectif personnel en créant une structure, VERTENER, associé avec mon frère William. le domaine d'action est l'installation dans le génie climatique, le chauffage, l’énergie solaire et le traitement de l'air.



Faisant suite à une demande de la part de nos clients et nos partenaires, une société dédiée au SAV, à la maintenance et au dépannage a été crée au 1er janvier 2013 la SARL SAVERT.



Aucune limite n'est fixée, mais tout en maintenant certains critères importants. Qualité de travail, rigueur, humilité, gestion rigoureuse, relations humaines de qualité avec notre environnement professionnel mais surtout prendre du plaisir tous les jours.