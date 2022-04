Jean-François LOZES

• Expérience dans les domaines de l’infogérance système et réseaux (Insourcing/Outsourcing, AO/AT, Projets) ainsi que dans le domaine étude et développement et développement technique.

• Création et développement de structure commerciale et de secteur de clientèle

• Suivi de grands comptes et développement de la stratégie client

• Chasse et ouverture de comptes prospects

• Foisonnement de business en grands comptes

• Signature de dossiers d’assistance technique, de forfaits SLA et de projets.

• Signature de contrats cadre et gestion de référencements nationaux sur des grands comptes

• Tenue de réunions et comités de pilotages, suivi de contrats SLA.

• Management de collaborateurs techniques sur les dossiers AT et SLA