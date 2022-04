Jean François LUCAS

Dirigeant de l'Agence de Pornic - La Maison Des Travaux

Entreprise indépendante

La Maison Des Travaux renforce sa présence sur le 44 en développant son activité à Pornic, la côte de Jade et le Pays de Retz.

Courtier en travaux, J'accompagne les particuliers et les professionnels pour tous leurs projets de rénovation, d’agrandissement et de décoration.



Mes compétences :

Management

Dévelopement Commercial

Gestion de projet

Organisation