Jean-François LUCAS

DIRECTION OPERATIONS / ORGANISATION / LOGISTIQUE / TRANSPORT



20 années d'expérience en Entreprise et Prestations de Services Logistiques et transport, avec une expertise sur toutes les opérations en conduite de changement.



- Optimisation et Efficience dans les flux, Stock Amont,

- Ré (Organisation) / Stratégie / Performance Fonctionnelle et Opérationnelle

- Gestion du Changement et du Redressement

- Direction Centre de Coûts et de Profits

- Conception, Démarrage, et Implémentation de Projets

- Management et Motivation d'Equipes hétérogènes, multiculturelles et pluridisciplinaires



Entrepôts 90 000 m2 - Multi-Sites - Multi-Clients - 540 ETP en forte saison (permanents et intérimaires)



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de production

Achats

AMDEC

Approvisionnement

Logistique

Management

Commissionnaire de transport

Performance