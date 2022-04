Jean-François MAES

Ex sportif de Haut Niveau , j'exerce le métier de de professeur d'Education Physique et Sportive. Depuis quelques années je me suis spécialisé dans l'entrainement des sports dit "extrêmes". Finisher de marathons, trails, d'ironman... j'accompagne les sportifs en quête de défis et d'exploits personnels.

Je suis actuellement en cours de création d'une entreprise dans le domaine sportif...



"Votre objectif sportif, devient ma priorité. Alors que votre aventure sportive commence!" Jeff



Mes compétences :

Entraîneur sportif specialisé

Professeur d'éducation physique et sportive certif

Webmaster de sites sportifs

Course à pied

Finisher ironman

Skieur confirmé

Titulaire PADI

Ironman

Marathonien

Manager général