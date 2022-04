Jean-François MALHAIRE

Mon objectif à court terme est d'exporter mes compétences et ma motivation dans des projets pour assister les équipes dans le choix, la conception et le dimensionnement des équipements.



Mes objectifs à long terme sont d'intégrer des fonctions de direction de projet dans un centre d'ingénierie pour assurer le pilotage technico-économique dans les délais, la qualité et les coût impartis avec les performances prévues.



Mes compétences :

Aéronautique

ASME

Chef de projet

CODAP

Confinement

Défense

Emballage

Energétique

Energie

Management

Mécanique

Négociation

Nucléaire

Planning

Qualité

Radioprotection

Reglementation

Spécifications

Transport