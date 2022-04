Jean-François MANGEOT

Après des postes en industrialisation et en politique technique, j'ai orienté ma carrière depuis 7 ans vers les achats.

Mon expéreience achat est double : achats famille & achat programme .

- 3 années passés en achat famille pour gérer le sourcing de composants de structure, à forte technicité et avec une composante Make or Buy très marquée

- 4 années en tant qu'acheteur projet dans le cadre de la coopération PRINCE, basé à Munich.

Ce projet de moteurs, dont la version la plus puissante est un concentré des technologies les plus avancées en terme de moteurs à combustion, m'a permis d'acquérir une forte expérience dans la gestion achat de programme : gestion QCD, challenge des besoins techniques, coordination avec les partenaires (BMW ainsi que 2 JV basées en CHN), escalades en développement et gestion des crises d'approvsionnement.

Je suis désormais à la recherche de nouveaux challenges dans des domaines à forte technicité, au sein de sociétés largement ouvertes à l'international.





Mes compétences :

Politique achats

Coopération internationale

Qualité cout délai

Relation fournisseurs

Optimisation des process

Gestion de crise

Négociation achats

Gestion de la qualité

Développement produit