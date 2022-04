Jean-François MANGIN

A L’ÉCOUTE DU MARCHÉ



Chef de projets polyvalent, j'ai évolué dans des postes qui englobent le marketing, l'audit technique / sémantique, la vente de prestations SEO-SEM, le développement de la fidélisation clientèle et la gestion administrative classique.



Internet et moi, c'est une longue histoire d'amour... L'émulation que suscite internet me permet d'utiliser le référencement naturel et la publicité comme "ARMES DE COMMUNICATION MASSIVE". Je recherche un poste évolutif et suis à l’aise dans tous les secteurs (publicité, immobilier, banque, finance, site e-commerce, site à contenus éditoriaux...). Je suis à la fois commercial, marketeur, administratif, créatif et sais me réinventer chaque jour.



Je me mets à la place de l'entrepreneur qui veut un retour sur ses investissements et à celle de l'internaute désireux d'acheter ce qui suscite l'envie. Je vais donc au delà de la stratégie marketing et l'expérience de l'utilisateur, car comme eux, je ressens le marché et le besoin. Donc mon objectif est de mener des missions qui me permettent de corréler la stratégie marketing au déclenchement de l'acte d'achat de l'internaute. Pour me contacter: 06-71-30-94-41 / chefdeprojet@live.fr

-----

Actif sur le web... Twitter, sur le " SEO vu de l'espace " http://www.twitter.com/aerospatial et Behance, créations graphiques orientées en natation, http://www.behance.net/chefdeprojet , CMS ABCNATATION http://abcnatation.com/natation/picardie/60/crepy/ et TWITTER http://www.twitter.com/USC_Natation )

--------



Mes compétences :

SEO

JavaScript

Web design

Adobe Flash

Marketing

Communication

Graphisme

Créativité

Community management

Search

Adobe Photoshop

SEM

Adobe Illustrator

Rigueur

Internet

Anticipation

JQuery

Culture

Banque / Finance / Bancassurance

Gestion du Patrimoine / IARD