Jean-François MANIERE

Après un parcours en Développement, puis en Recherche, j'ai orienté ma carrière vers le management de l'innovation, ce qui implique de maîtriser différents domaines (Mécanique, Electronique, Ergonomie Cognitive, Matériaux, Sureté de Fonctionnement...).



Réussir une innovation nécessite de s'impliquer simultanément au niveau technique et du management :



Du point de vue technique, je m'appuie sur la notion d'Ingénierie Système; que l'on peut résumer à une méthodologie d'analyse qui permet de collecter les différents points de vue (Contraintes Métiers, Clients, Fabrication, Après Vente, etc. .) puis de les articuler entre eux.

La modélisation du comportement étant souvent utilisée pour assurer la convergence dans le cadre d'un système complexe.



Du point de vue management, je déroule 3 phases :



- Constitution d'une équipe pluridisciplinaire et construction d'un plan de convergence accepté par tous.

- Définition de l'Architecture du Système et recherche des problématiques aux interfaces pour anticiper les risques.

- Animation de l'équipe pour assurer le respect du timing de développement suivant le plan de convergence jusqu'à l'atteinte de l'objectif en Qualité, Coût, Délai.