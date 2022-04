Jean-François MARIET

Développement technologique de méthodes biologiques



Mon parcours, volontairement orienté vers les aspects techniques de la biologie, me conduit à rechercher un poste me permettant de mettre en œuvre l’expertise que j'ai acquis dans la mise au point ou l'utilisation en routine d'une grande variété de méthodes utilisées en biologie.

Mon implication dans la vie des équipes dans lesquelles j'ai évolué m'ont permis de communiquer et de partager l'enthousiasme que j'ai pour mon métier.

J'ai acquis une bonne expérience dans la conduite de projets, en tant qu'opérateur ou animateur.

J'ai développé ainsi une culture de l'adaptation et le goût pour l'apprentissage technique et humain, aussi bien en tant qu'élève que formateur.



Spécialisations :

- Biologie Moléculaire

- Microbiologie

- Biochimie

- Microscopie epifluorescence



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Microbiologie

Microscopie optique

Biochimie

Microscopie

Biotechnologies

Formation