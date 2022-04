Jean-Francois MARSAL

Mes compétences :



- Business et développement : ingénierie commerciale, implantations de sites, prospection, développement de partenariats, négociation et suivi de contrats.



- Management des organisations : conduite du changement, optimisation des organisations, management, mise en place d'indicateurs de performance et tableaux de bord.



- Conduite de projets : ingénierie financière, définition des objectifs et des moyens, gestion de l'interface commanditaire/partenaires, gestion des risques, pilotage opérationnel des projets.



Ce qui m'anime : sens client, respect et simplicité, fédérer et développer une équipe, dépasser ses objectifs, prise de décisions, ambiance et plaisir au travail, sens de l'intérêt général et état d'esprit.



