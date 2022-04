Jean-François Marti dirige l’agence Nealite.

En 2005, il cofonde, avec Greg Wolf et Benjamin Servet, l'agence de conseil en design d’expérience utilisateur et ergonomie Web Nealite. L’agence a été créée pour évangéliser le marché français à l’idée selon laquelle la réussite d’un site Internet dépend de sa simplicité et de sa convivialité. Ce positionnement a fait le succès de Nealite, qui compte les plus grands acteurs du Web parmi ses clients, et dont l’équipe ne cesse de croître.

Comment en arrive-t-on là ?



Il fait ses études à Sciences Po, puis un DEA à la Sorbonne en Civilisation nord-américaine. Dans ce cadre il part suivre le parti démocrate pendant les élections qui opposèrent Bush père à Dukakis (dont personne ne se souvient). Il pige l’élection pour Le Figaro, et rentre faire son service militaire… à Matignon, où il travaille au service d’information.

Jean-François se lance alors dans la pub, chez FCA (racheté en 1995 par Publicis). Là, il travaille entre autres sur des campagnes pour L’Oréal, Danone et Canon, et s’oriente vers le numérique. En 1994, il conçoit pour Canon son premier site Web.



En 1995, Jean-François rejoint l’équipe dirigeante qui lance AOL en Europe. AOL lui démontre d’emblée que la simplicité d’utilisation, la sécurité et la convivialité des interfaces sont les clés du succès. A Paris puis à Londres, il doit alimenter AOL en contenus exclusifs (et encore inexistants), à destination des clients. Il entame alors un travail d’évangélisation auprès de tous les principaux acteurs des marchés du commerce, des médias (infos, musique, jeux) et de la pub. Internet commençait à peine et ce marché émergent, qui allait modifier radicalement l’économie, la conception et la réception des produits, était à peine à l’état d’idée. A Paris puis à Londres, Jean-François monte entre autres la 1ère chaîne d’infos en ligne avec Reuters, Press Associate et BSkyB (GB), amène Canal+ à diffuser ses bandes annonces et les Guignols de l’Info, propose des contenus de e-commerce avec 3 Suisses.



En 1999, l’Internet gratuit devient incontournable. Le groupe Liberty Surf le contacte pour s’occuper du développement de Nomade.fr, le tout premier moteur de recherche français et du portail de Liberty Surf. Les liens sponsorisés et le référencement payant commencent tout juste à exister. Google et Yahoo ne les utilisent pas encore, mais Nomade voit dans ce marché ce qui assurera son modèle économique. Jean-François participe activement à ce changement de modèle qui marque Nomade comme pionnier (s’il en est) en la matière. Au départ des fondateurs, Jean-François reprend la direction générale de Nomade.



C’est chez Nomade que Jean-François fait la connaissance de Greg Wolf et Benjamin Servet. Ensemble ils souhaitent proposer une alternative à ce qu’offrent les SSII et les agences web classiques. Tous trois viennent du produit, partagent l’idée que l’expérience utilisateur est primordiale et observent de près la culture et les méthodes pratiquées en Californie. La fondation de Nealite a lieu en 2005.



Et sinon, que fait Jean-François et quels sont ses hobbies ?



Après avoir consacré ses moments libres à de nombreux voyages, majoritairement en Amérique du Sud et du Nord (fait d’armes marquant : tel un visionnaire, il a passé plusieurs été durant son adolescence à Palo Alto, alors plus connue pour son école de psychiatrie que pour le numérique), Jean-François est aujourd’hui père de trois enfants, dont la dernière vient de naître et qu’il élève à Paris, avec sa femme photographe.