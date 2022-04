Cyril FEREY

Actuellement Directeur Technique de Shapr pour Les Us et la France, en charge de l'architecture de développement mobile et web. Forte valeur ajoutée sur la R&D.



J'ai débuté ma carrière parmi les premiers provider internet avant de me jeter avec coeur dans les start up en 1999. J'ai pu participer au développement du premier annuaire Français nomade, racheté en 2000 par le Groupe LibertySurf.

En 2000, je deviens alors responsable des équipes développement web de Tiscali-LibertySurf pour développer son audience, puis je prends la Direction Portail de Tiscali¬Alice en 2003.

Début 2009, nous fondons la startup AttractiveWorld avec pour objectif de développer son modèle et de modéliser les interactions à l’intérieur d’un réseau.

Six ans après, AttractiveWorld se classe parmi les sites de rencontres les plus qualitatif avec un modèle bien établi.

Une année de réflexion plus tard, nous fondons Shapr, nouvelle application de rencontres professionnelle. En Mars 2015, l’application est diffusée aux états unis et en France, elle cible principalement les nouveaux usages & modèles de la rencontre professionnelle en permettant à de nombreux entrepreneurs de trouver des personnes de qualité.



Network Analysis

Je me suis focalisé sur l’analyse de réseau. Plus particulièrement le fait de renforcer les liens entre les membres en combinant une analyse prédictive et contextuelle



Machine learning

A l’intérieur d’un réseau actif nous avons maintenant la possibilité de traiter des quantités de données importantes (NoSQL, Hadoop, Redis) et d’effectuer des suggestions (machine learning) pertinente et au bon moment en facilitant ainsi l'accès au plus grand nombre.



Architecture

Le montage d’architecture à fort traffic est maintenant un sujet résolu, mon intérêt se porte plus sur la capacité d’intégrer de grandes capacités de calcul (Map reduce) en intégrant les outils au niveau du développement (Agile, Tdd).



En savoir plus Shapr

http://www.welcometothejungle.co/companies/shapr



Mes compétences :

AJAX

Chef d'équipe

FAI

Management

OAS

PHP

Telecom

Web