Cyrille FEREY

Après avoir suivi une formation d'informatique et réseau en alternance, pendant laquelle j'ai pu découvrir le métier de Service Desk pour le PME, j'ai intégré la société Helpline.

J'ai d'abord fait partie du compte MHIS, et j'ai évolué du poste de technicien Help Desk à celui d'ingénieur support en 4 ans.

Puis, fin 2012, j'ai intégré le client PCIS, dans lequel j'ai pu m'épanouir techniquement parlant grâce au support niveau 2.

Depuis Juillet 2014, j'ai intégré la société JEMS chez le client SGCIB (Société Générale Banque d'Investissement), je suis rapidement devenu référent technique, et je suis désormais responsable d'équipe sur la partie incident.



Mes compétences :

Service desk

Microsoft Windows

ITIL Foundation V3

VPN

Troubleshooting

Microsoft Windows Server

DHCP

Sécurité informatique

Gestion des installations

DNS

Active Directory

Protocole TCP/IP