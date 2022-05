Sébastien LOUAP

Ergonome spécialisé dans la conception d'interface.





Je travaille actuellement chez CEGEDIM dans la conception de logiciel et de site Web en favorisant une méthodologie "user centric" par l'étude de persona,de story-board, et de tests de prototype par des utilisateurs finaux.



Je suis attentif aux différents secteurs technologiques, l'automobile, audio-visuel et tout secteurs liés au web.



Je suis bien déterminer à changer les mentalités et faire passer l'utilisateur avant tout en mettant en oeuvre la démarche ergonomique dans les processus de conception.



Mes compétences :

Axure

Test utilisateur

Mobile Device

Prototyping

Analyse activité

Observation

User testing

Design graphique

Benchmarking

User interface design

ux design

ux designer

interaction design