Jean-François MAUGER

MAUGER Jean-François, 35ans, dessinateur du BTP depuis 2006 et passionné d'informatique.



Depuis quelques années, je développe des applications/plugins Allplan en Python afin d'optimiser le travail du bureau d'étude. J'ai réalisé un gestionnaire d'attributs (PyPam) afin de gérer les prestations générales de chaque projet. Ce logiciel est totalement modulable et utilisable pour tout le monde. Il est disponible sur le site : http://allplan.leforum.eu . J'ai également développé une application afin de remplir automatiquement les Cerfa, demande d'étude thermique, lettres à la mairie et aux clients, e-mail d'informations clients... Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message.



Voici les différentes étapes de mon cursus professionnel :



Actuellement chez Maison BeHome, constructeur de maisons individuelles à Baud, Je réalise des avant-projets jusqu'aux plans d’exécution. Je gère la bibliothèque d'allplan afin de réaliser les chiffrages des projets via le logiciel Allmétré et Gimi.



2012-2015 - Concept habitat 35, constructeur de maisons individuelles à Acigné. Réalisation d’avant projets, de permis de construire, de plans d’exécutions, de plans de commercialisation. Création et développement d'une bible complète allplan avec export vers le logiciel de métré NEMETSCHEK bcm et vers cinema4d pour les calculs d'images de synthèse.



2012 - > CDD à la ville de Rennes dans le service Direction des bâtiments communaux, maitrise d’œuvre architecture, j'ai réalisé la mise en conformité (normes handicapés et réglementation thermique 2005-2012) de certains bâtiments publiques (école, gymnase, …). En parallèle, je réalisais une nouvelle bibliothèque adaptée à ce service, permettant une homogénéité des plans et une simplification de la saisie des projets.



2010 - 2012- > All Plans Prestations : Création de mon entreprise de prestations de plans pour les professionnels du BTP et formateur / revendeur du logiciel Allplan dans les Département Outre-Mer.Travaux effectués : réalisation d’avant projets, de permis de construire, de plans d’exécutions, de métrés, création d’images de synthèse (Cinéma4D), de visites virtuelles de maisons individuelles,lotissements et de bâtiments industrielles et développement de l’ensemble de la bibliothèque Allplan.



2006-2009 - > Dessinateur chez Concept Elian : (constructeur de maisons individuelles à Rennes) : Réalisation d’avant projets, de permis de construire, de plans d’exécutions, de métrés, d’images de synthèse, de visites virtuelles, développement bibliothèque, développement du site internet et maintenance du parc informatique. Formation mensuelle sur les techniques du bâtiment (3ans et demi)



Pour plus de renseignements, veuillez me contacter.



Mes compétences :

RT 2012

Allplan BCM

Cinema 4D

Smartpart allplan

Rapport allplan

Php

CSS 3

HTML 5

Architecture logicielle

Architecture

Nemetschek Allplan 2015

Microsoft Office 2013

Visual Basic

Adobe Photoshop CC

Gimi

Allmétré

PyQt4

Python