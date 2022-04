Jean François MEIGNAN

Je propose dans le secteur nautique la mise en relation entre particuliers fournisseurs constructeurs loueurs...

Marin qualifié, je voyage et passe principalement mon temps entre la mer et la terre pour la gestion de mon entreprise.

De bon contact ma principale clientèle est fidélisée naturellement et simplement. J'apporte les conseils nécessaires,j'organise toutes missions maritimes.

Aujourd'hui comme pour demain je met mes services de marin pour des marins ou futur marins.

Mes formations maritime permettent de comprendre rapidement la responsabilité d'un chef de bord, j'apporte des axes de travail pour continuer comme moi cette connaissance sans fin du milieu maritime.

J'organise également des croisières :

au départ d'Ars en Ré à la journée demi journée, découverte de la Charente Maritime et de l'île de Ré





Un pont maritime entre Nantes et Ars en ré en passant par Yeu et Noirmoutier.

à bord d'un Lagoon 47 catamaran rapide et confortable

plus d'infos sur



Mes compétences :

Créativité

Autodidacte