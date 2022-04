Jean-Francois MENEC

Avec une expérience comptable de plus de 20 ans dans divers secteurs, j’ai acquis des compétences de management des équipes et des projets.



J'ai notamment piloté la migration d'un système comptable sous le logiciel ERP Sage X3, et réorganisé la fonction comptable et financière en mettant en place une dématérialisation des flux entrants.



Je suis actuellement à l'écoute des opportunités pour un poste de Responsable ou Chef de projet Comptable au sein d'une entreprise dynamique



Mes compétences :

Management d'equipe/ Managements de projets/Audit/

Lean Management et principes du Lean Six Sigma/Ges

Logiciels : SAP, SAGE, ABEL, BASWARE, ETAFI, NOTIL