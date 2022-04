Jean-Francois MENNE

Jean-François MENNE 34 ans,Marié, 1 enfant

11 mail Jean-Baptiste Poquelin

95220 Herblay

ou

11109 Three springs Trail

Greenville SC 29615

+1 864 276 9168 ( US phone Number )

mennejeanfrancois@gmail.com



Paint setting Engineer



DYNAMIQUE DE CARRIERE



Depuis janvier 2012: International Paint setting Engineer chez Plastic Omnium



Missions principales :



* Lancement en production des robots et du process

* Assistance usines pour toutes problématique robotiques ou process peinture

* Démarrage de nouveaux projets dans les différentes usines du groupe

* Programmation, Redescente et Optimisation des trajectoires

* Animation de formation en robotique et peinture

* Participation / Animation suivi d’avancement projet .



2010 -2012: Pilote essai fiabiliste Chez PSA Poissy



Missions principales :



* Fiabilisation des installations sur le Projet A9

* Animer l’application du standard PSA sur les différentes sociétés prestataires et services internes intervenants sur mon secteur.

* Coordonner la mise place de plan d’action visant à assurer la montabilité / démontabilité des moyens installés

* Sensibiliser les différents services usine réceptionnant les installations à l’émission de réserves avant réception définitive.

* Recenser les plans de maintenance ainsi que les nomenclatures des moyens.

* Participation/animations aux différents points de suivi dechantier





2004 – 2010 : Technicien/Coordinateur Projet itinérant chez ABB Fance



Missions principales :



* Implantation et mise en service des robots

* Lancement en production des robots et du process

* Programmation, Redescente et Optimisation des trajectoires

* Assistance technique à la production

* Formation opérateur à la conduite de la ligne

* Animation de réunion avec le client

* Détermination de plans d’actions et des moyens

* Optimisation jusqu’à réception final du client



2002 - 2004 : Electrotechnicien chez GUERET automation



CURSUS SCOLAIRE



2002 DUT en GEII (Génie électrique et informatique industrielle), option automatisme

IUT de Neuville (95)



2000 Baccalauréat STI (Sciences des Techniques Industriels), option automatisme

Lycée Paul Langevin à Beauvais ( 60)



LANGUES



Anglais : Intermédaire

Espagnol : Notions

Séjours linguistiques et déplacements professionnels en France et à l’étranger

Espagne, Inde, Angleterre, Slovénie, Roumanie,Turquie, République Tchèque, Maroc,Etats Unis



CENTRES D’INTERETS

Cultures physiques, lecture,balade en moto ,Médecine homéopathique, BAFA





Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

Industrie automobile

Peinture

Robotique