Jean-François METTAS

Depuis 1993, il m'a été confié différentes missions dans le domaine du management, du commerce, du développement, du négoce et de l'industrie qui m'ont permis d'acquérir une expertise globale.



Actuellement à la recherche d'une nouvelle mission.



Combattant et rigoureux, habitué à l'autonomie et à la polyvalence je souhaite, dans un désir de cohérence avec mon parcours et mes goûts personnels offrir mes compétences et mes acquis.



Deux mots d'ordre, équipes et rentabilité.

Plus qu'un métier, c'est une passion que je veux mettre à la disposition de votre société et de l'équipe.



ORGANISER - CREER - DEVELOPPER - MANAGER - GERER

Autonome - Fédérateur - Créatif - Rationnel - Rigoureux - Négociateur -

Persuasif



Mes compétences :

Direction commerciale

Expertise

Leader

Développement commercial

Management des équipes

Communication

Bâtiment, Chauffage, Plomberie, Electricité, Négoce, Distribution